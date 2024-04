Renovação Carismática Católica realiza 3ª ação 'Abraço do Pai' neste sábado

Constituído por medidas de evangelização, vinculada ao apoio de pessoas em vulnerabilidade social, o Projeto Abraço do Pai, realizado pela Renovação Carismática Católica do Brasil, por meio do Ministério de Promoção Humana acontece neste sábado (27), das 14hs as 17hs na Comunidade Jesus Bom Pastor.

Quem for ao local, além de ter um dia da experiência com o batismo no Espírito Santo, também poderá contar com atendimento na área da saúde, jurídica, assistência social, dentista, assistente social, orientação sobre Nulidade Matrimonial, orientação Jurídica com Advogados, contadora.

Ação também promoverá cortes de cabelos, doações de roupas, calçados e vagas para empregos. A Comunidade Jesus Bom Pastor fica Rua Agostinho Bacha N°1870, Bairro Jardim das Perdizes.

