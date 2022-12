Retrospectiva JD1: Copa polêmica teve carne de ouro e sonho de Hexa

Regado a polêmica e muitos desafios, a Copa do Mundo do Catar deixou muita história para contar. O país do Oriente Médio recebeu a Copa do Mundo pela primeira vez. O evento, que aconteceu fora de época, já que tradicionalmente é disputado no meio do ano, em 2022 teve início em novembro, e foi marcado por fortes emoções dos milhões de torcedores espalhados pelo mundo.

Ao todo, 32 seleções tiveram a oportunidade de concorrer ao título de "Melhor do Mundo" neste ano. Apesar da vontade e esperança de conquistar o Hexa, a Seleção Brasileira foi eliminada ainda nas quartas de finais. Em contrapartida, a Argentina se consagrou tricampeã após vencer a França em uma partida emocionante na final do mundial em 18 de dezembro. Confira a retrospectiva do JD1 sobre a Copa do Mundo:

ESTÁDIOS CONSTRUÍDOS COM MÃO DE OBRA ESCRAVA

Uma das primeiras polêmicas que surgiram na Copa, após a escolha do Catar para sediar o evento mundial, foi a descoberta das condições degradantes de trabalho, em que viviam as pessoas que ajudaram a construir os estádios, sendo registrado inclusive várias mortes.

A escolha do país árabe e conservador já era alvo de críticas. Em novembro, e um relatório publicado pelo grupo de direitos humanos Equidem, os trabalhadores relatam rotina de trabalho forçado baseada na cultura do medo e da xenofobia e a ocorrência de mortes.

Após denúncias, o chefe da organização da Copa do Mundo no governo do Catar, Hassan Al-Thawadi, informou no final de novembro, que "entre 400 e 500 pessoas" morreram durante a construção dos estádios que sediam a Copa do Mundo de 2022.

PROIBIÇÃO DE CERVEJA

Notícia que pegou de surpresa os turistas que foram ao Catar para assistir aos jogos foi a proibição do consumo de cerveja em torno dos estádios.

A dois dias do jogo de abertura da Copa do Mundo, a família real do país decidiu proibir a venda de cerveja no entorno dos estádios , como a Fifa e o Comitê Organizador haviam anunciado.

O único local com venda de cervejas disponíveis para "torcedores comuns" era no Fifa Fanfestival. Um copo de meio litro custa quase R$ 75 (ou US$ 14), a cerveja mais cara da história das Copas do Mundo.

JOGADORES COMEM "CARNE DE OURO" E SÃO CRITICADOS

Consumindo uma carne no valor de R$ 3 mil, jogadores da seleção brasileira foram criticados ao ir no restaurante que serve carne com ouro e postarem vídeos nas redes sociais. Internautas se chocaram que o jogador Militão, envolvido no processo de pensão da filha pudesse ostentar em um país árabe, onde o consumo de produtos e serviços é notavelmente mais alto.

O gesto, que foi filmado e compartilhado nas redes sociais, é uma imitação da "marca registrada" de Nusret Gökçe, conhecido como Salt Bae, dono do restaurante onde os pratos excêntricos são servidos.

Os atletas Vinícius Jr., Éder Militão e Gabriel Jesus, acompanhados do ex-jogador Ronaldo Fenômeno, jantaram no restaurante. Uma das críticas foi do padre Julio Lancellotti, que escreveu: "Enquanto milhões pelo mundo passam fome nos chega um vídeo deste, acintoso, e que causa indignação e tristeza" em uma postagem com quase 12 mil comentários no Instagram.





VITÓRIA ESMAGADORA DA ESPANHA NA ABERTURA

Com o início dos jogos, muitas seleções eram cotadas pra chegar nas fases finais, mas uma das surpresas foi os 7 gols da Espanha , em cima da Costa Rica pelo grupo E. A seleção europeia foi a 10ª colocada na Copa de 2018 e acentuou favoritismo na Copa de 2022.



No entanto, a alegria não durou muito, já que no jogo seguinte, contra a Alemanha, o time espanhol empatou e perdeu para o Japão por 2X1 na fase de grupos, caindo nas oitavas de final, nos pênaltis contra Marrocos.

ANFITRIÃO, CATAR PERDE TODOS OS JOGOS DA PRIMEIRA FASE

Sediando a Copa em meio a polêmicas o Catar estrou jogando na Copa de 2022, mas não somou nenhum ponto no grupo A

A seleção foi a 1ª a ser eliminada na fase de grupos, além de perder todos os jogos que disputou, não atingiu a quantidade necessária para as oitavas de final.

O placar dos jogos ficou Catar perdendo de 2 a 0 para o Equador, 3 a 1 do Senegal e 2 a 0 para a Holanda.



INÉDITO, ARGENTINA PERDE PARA ARÁBIA

Em jogo inesperado, a Arábia Saudita surpreendeu ao derrotar a Argentina por 2 a 1 na estreia na Copa do Mundo. A seleção dos ‘Hermanos’ abriu o placar com Messi através de um pênalti polêmico, mas sofreu uma virada na segunda etapa com gols de Alshehri e Aldawsari.



-Outras zebras

Outros jogos que tiveram placar inesperados tem Japão e Alemanha , com a seleção asiática derrotando os alemãs por 2 a 1

O Uruguai, uma seleção de “nome” no futebol sul-americano empatou sem gols com a Coreia do Sul.

A Dinamarca – esperada como sensação do torneio – parou na Tunísia e também ficou no 0 a 0. Mesmo placar de Croácia (vice campeã do mundo) x Marrocos.

MORTES DE JORNALISTAS

A primeira morte de jornalista durante a cobertura da Copa do Mundo foi do repórter americano Grant Wahl após passar mal durante o jogo da Holanda x Argentina.

A informação foi confirmada tanto pela NPR, rádio onde o Grany trabalhava, e também, pela própria federação de futebol dos EUA.

O segundo profissional de imprensa a morrer na Copa foi Khalid Al-Misslam fotojornalista que cobria o evento.

Al Kass TV, do Catar, confirmou a morte, na publicação, a rede não dá informações sobre a causa. "Com enorme tristeza, e corações que acreditam na vontade e no destino de Deus, os canais Al Kass Sports lamentam a morte do falecido", diz o comunicado. A nota acrescenta que Al-Misslam era fotógrafo do Departamento de Criatividade.

A terceira vítima foi o diretor do Departamento de transmissões do canal e ITV Sports, Roger Pierce de 65 anos, ele cobria só oitava Copa do Mundo.



BRASIL GANHA OS PRIMEIROS DOIS JOGOS SEM LEVAR GOL

Em seu segundo jogo pela Copa do Mundo seleção brasileira era a única a não levar nenhum gol nem da Suíça nem da Sérvia.

Essa foi a primeira vez em 24 anos que uma seleção passou os dois primeiros jogos de uma Copa sem ver sua meta ameaçada, e apenas a segunda nos últimos 56 anos.

No entanto, rodada de vitórias não durou e o Brasil não só levou gol de Camarões, como perdeu para a equipes africana.



BRASIL PASSA DA FASE DE GRUPOS + SONHO BRASIL E ARGENTINA

Mesmo perdendo no último jogo da fase de grupos, Brasil se classificou em primeiro lugar pelo grupo G e passou como um " rolo compressor" pela Coréia do Sul nas oitavas de final, chegando para disputar um lugar na semifinal com a Croácia

Assim o brasileiro sonhava com a seleção vencendo a Croácia nas quartas de final e disputando a semi com a Argentina, o maior rival do Brasil no futebol.

No entanto, enquanto Argentina venceu a Holanda em jogo apertado, o Brasil perdeu para Croácia em um jogo sofrido com meia hora de prorrogação e "caindo" nos pênaltis.



MARROCOS FAZ CAMPANHA INÉDITA

Com tantas surpresas Mundial entrou para a história um dos motivos foi a trajetória de Marrocos que inesperadamente figurou entre as quatro melhores seleções

Conforme o histórico da Fifa, essa foi a primeira vez que uma nação africana alcançou as semifinais e é a primeira vez também que uma nação majoritariamente árabe alcança tal feito - seja africana ou não.

No entanto, Marrocos perdeu para a campeã mundial de 2018, França marcou dois gols contra a seleção marroquina.

FRANÇA TENTA SER CAMPEÃ DUAS VEZES SEGUIDAS E MESSI BUSCA TÍTULO ÚNICO

36 anos após campeonato mundial a Argentina e em busca de outro troféu desde que conquistou seu último com Diego Maradona na Copa do México em 86

Horas antes do jogo, Buenos Aires virou uma cidade vestida de azul claro e branco: nas camisas com o número 10 de Messi, mas também nos enfeites das vitrines das casas e das lojas, nos rostos maquiados e nas unhas pintadas, e mesmo em algumas vias de pedestres no centro da cidade.

Todos cantavam "Muchachos", com música da banda de ska e rock La Mosca, incluindo o coro infantil do Teatro Colón, num vídeo que já se tornou viral.

As vantagens da França era ser campeã da última Copa de 2018 e ter os três artilheiros mais efetivos do mundial Kylian Mbappé, Olivier Giroud e Antoine Griezmann juntos somavam um total de 12 gols feito que a Argentina precisou fazer durante todo o torneio.



VOLEIO DO RICHARLISON

Após eleição popular promovida pela FIFA, o gol escolhido como mais bonito da Copa de 2022 foi do Brasil. O voleio de Richarlyson no jogo do Brasil contra a Sérvia no estádio Lusail, venceu a votação que tinha outros golaços como de Mbappé da França, Fernández da Argentina e até um do próprio Neymar.

Apesar de não ter conquistado o Hexa, Richarlison aos 25 anos foi destaque na seleção brasileira durante os jogos da Copa do Catar.

