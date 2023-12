Réveillon: Veja como será o tempo na virada do ano

Para quem planeja viajar ou até mesmo organizar uma confraternização em família a céu aberto, deve ficar atento a previsão climática desse verão em Campo Grande.



Na virada do dia 31 o dia será de períodos nublados, com possibilidade de chuva a qualquer momento. De acordo com o Climatempo, a probabilidade é de 90% de chance de chuva de até 30mm. A umidade do ar deve ficar entre 56% e 94%. A temperatura terá mínima de 22°C e máxima de até 29°C.

Já o 1° dia de 2024 será mais quente com temperatura máxima registrando 34°C com mores chances de chuva, no entanto ela pode ocorrer de forma isolada a qualquer hora do dia.



JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também