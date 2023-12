Riedel assina decreto que garante auxílio-alimentação de R$ 300 aos servidores efetivos

O Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, assinou um decreto que estabelece o pagamento de auxílio-alimentação no valor de R$ 300 para os servidores públicos efetivos a partir de janeiro de 2024.

A medida, que busca beneficiar aqueles que desempenham jornada de trabalho de 40 horas semanais ou mais e recebem até três salários mínimos, foi formalizada pelo Decreto Nº 16.346, datado de 22 de dezembro de 2023.

A publicação oficial ocorreu no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (26). A implementação efetiva das disposições do decreto ficará a cargo da Secretaria de Estado de Administração.

Os interessados em obter detalhes específicos do decreto podem consultar a íntegra do documento a partir da página 10 do Diário Oficial do Estado [aqui].

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também