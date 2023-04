Base Aérea de Campo Grande troca de Comando

O Brigadeiro do Ar Eric Breviglieri assumiu o comando da Base Aérea de Campo Grande (BACG) em solenidade na manhã desta quarta-feira (5) substituindo o Brigadeiro do Ar Clauco Fernando Vieira Rossetto.

O evento contou com a presença de autoridades civis e militares e foi presidido pelo Comandante do Quarto Comando Aéreo Regional, Major-Brigadeiro do Ar Luiz Cláudio Macedo. O governador Eduardo Riedel foi convidado ao evento onde prestigiou o novo comandante.



Em seu discurso de despedida, o Brigadeiro do Ar Clauco Fernando Vieira Rossetto ressaltou a importância da Base Aérea de Campo Grande para a Força Aérea Brasileira, destacando o empenho de todos os seus militares subordinados.

O novo Comandante, Brigadeiro do Ar Breviglieri enfatizou a honra em assumir o comando e compromisso com os desafios iminentes. “Agradeço à Força Aérea Brasileira pela confiança depositada em mim e reitero o compromisso de manter a excelência no cumprimento da nossa missão. Os desafios são muitos, mas juntos e com trabalho em equipe, tenho certeza de que vamos superá-los. Pretendo trabalhar incansavelmente para garantir a operacionalidade e a eficiência da nossa Base Aérea, sempre buscando aprimorar nossas atividades em benefício do Brasil.”, disse.

O Brigadeiro do Ar Breviglieri é natural da cidade de São Caetano do Sul, SP, e ingressou nas fileiras da FAB em 1º de fevereiro de 1988, sendo promovido ao atual posto em 31 de março de 2023. Com mais de 3 décadas dedicadas à Força, já comandou diferentes Organizações, como 1º Grupo de Defesa Aérea e a Base Aérea de Boa Vista. Atuou também como Adido de Defesa, Naval, de Exército e Aeronáutico junto à Embaixada do Brasil no Reino da Suécia e possui cerca de 2.800 horas de voo, sendo 2.500 horas na aviação de Caça.

