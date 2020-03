O secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, afirmou nesta segunda-feira (30), que o Governo do Estado não vai medir esforços para buscar o equilíbrio para manter as atividades durante a pandemia do novo coronavírus em Mato Grosso do Sul.

Riedel destacou que as medidas adotadas diariamente pelas autoridades estaduais evitarão o desabastecimento. “Temos que cuidar sim do coronavírus, mas temos que manter as atividades essenciais em andamento, funcionando, com todo zelo e protocolos para seguimentos específicos da economia foram desenvolvidos e estão à disposição de empresários de diferentes áreas de atuação”, afirmou.

Na oportunidade, o secretário reforçou ainda a necessidade de a população ficar em casa. “Ajuste sua vida para ficar em casa. A gente reforça esse pedido para que atravessemos esse período com menor número de afetados possível.”, disse.

Deixe seu Comentário

Leia Também