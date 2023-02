Riedel diz que "não quer deixar ninguém pra trás"

Completando 58 dias de mandato, o governador Eduardo Riedel, afirmou que sua expectativa de gestão está embasada em transparência e diálogo com a sociedade. Para daqui a quatro anos, o Chefe do Executivo quer evoluir em áreas básicas.

“Nós estamos falando de saneamento básico, da rua na frente da sua casa asfaltada, de uma habitação para quem não tem, do acesso a uma escola de qualidade para o filho daquela pessoa que não consegue uma oportunidade, uma saúde que atenda a totalidade da população com qualidade. Eu acho que é o essencial da política pública”, frisou.

Riedel também falou sobre evolução “sem deixar ninguém para trás”, a exemplo dos programas sociais como a prorrogação do Energia Social por 14 meses e o compromisso de elevar o Mais Social de R$ 300 para R$ 450. “Transferência de renda pode ser feita por diversas modalidades. O Energia Social é uma delas. Agora, o real crescimento sem deixar ninguém para trás é a inclusão das pessoas na oportunidade de emprego e renda”, afirmou.

O governador defendeu ainda as PPPs (Parcerias Público-Privadas) para atrair investimentos, falou que a regionalização da saúde não termina com a entrega do Hospital Regional de Dourados, defendeu uma reforma tributária em âmbito nacional e ressaltou que a relação com o Governo Federal será institucional, pautada pela maturidade e voltada para defender os interesses da população de Mato Grosso do Sul.











