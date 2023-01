Riedel nomeia diretora-presidente da Fundação Serviços de Saúde de MS

Foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado a noemação da ex-assessora técnica da presidência do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) Marielle Alves Corrêa Esgalha para a diretoria da Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul.

Marielle é cirurgiã plástica e foi coordenadora de Projetos Estratégicos da SES e responsável pela Caravana da Saúde. Além de diretora, Marielle será ordenadora de despesas da Fundação.

A publicação foi assinada pelo governador Eduardo Riedel (PSDB).

Deixe seu Comentário

Leia Também