Riedel vai à Stanford conhecer oportunidades da economia verde

Sarah Chaves, com informações da assessoria

O governador Eduardo Riedel integra uma comitiva gestores públicos e executivos brasileiros que estarão em Stanford, nos Estados Unidos nesta segunda-feira (10), para estudos, além de conhecer novas oportunidades da economia verde, que é uma das marcas da atual gestão estadual.

Riedel estará ao lado dos governadores Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) e Helder Barbalho (Pará), junto a gestores da iniciativa privada de empresas como Vale e Rumo.

O encontro terá uma série de estudos sobre o tema (verde), para avaliar e discutir projetos de inovação, que possam ser usados pelos gestores públicos, com foco no desenvolvimento sustentável. O evento é promovido pela organização Comunitas, que foi criada sem fins lucrativos pela antropóloga Ruth Cardoso.

Entre os trabalhos em pauta estão temas importantes como educação, saúde, meio ambiente e finanças. A comitiva brasileira vai participar de grupos de estudo e aulas na Stanford Bussiness School. Também haverá palestras importantes como do historiados americano Francis Fukuyama, que é professor de ciências públicas em Stanford.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também