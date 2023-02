Roberto Jefferson recupera registro da OAB

O ex-deputado federal e presidente de honra do PTB, Roberto Jefferson, recuperou o registro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que havia sido suspenso por 90 dias após o ex-parlamentar criticar a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia e atirar contra agentes da Polícia Federal.

O político estava com o registro da OAB suspenso desde 23 de novembro após decisão colegiada de 66 votos a favor e 15 contra. Apesar de ter recuperado o registro, o processo ético-disciplinar contra Jefferson segue ativo até a decisão final e definitiva.

Jefferson segue preso no Complexo de Gericinó, conhecido como Bangu, na zona Oeste do Rio de Janeiro. Além dele, o ex-parlamentar Daniel Silveira e o ex-vereador Gabriel Monteiro também estão detidos na prisão.

