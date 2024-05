RS recebe casas montáveis enviadas pela ONU

O Rio Grande do Sul recebeu as primeiras unidades de casas montáveis enviadas pela Organização das Nações Unidas (ONU), que serão usadas por desabrigados que foram afetados pelas fortes chuvas e enchentes que atingem o estado desde o final de abril.

No total, a Agência da Onu para Refugiados (Acnur), enviou oito unidades para o governo gaúcho. As unidades, no entanto, ainda se encontram desmontadas. A organização estima que outras 200 casas montáveis devam ser destinadas para auxiliar o povo gaúcho.

O destino das oito unidades habitacionais será definido pelo governo estadual. Até o momento, não se sabe se as casas serão utilizadas na proposta apresentada na última semana para a construção de cidades provisórias.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também