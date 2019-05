Rua 14 de Julho ganha iluminação com lâmpadas de led

Começou na semana passada, na rua 14 de Julho, em Campo Grande, a instalação da nova iluminação com lâmpadas de led. Na primeira quadra, foram instalados 12 postes e outros três na segunda quadra, entre as ruas 26 de Agosto e Sete de Setembro. A mudança agradou a população.

Nora Cristina Amaral, moradora da região há 40 anos, diz “nosso centro estava muito degradado, não tinha condições de andar. Agora acho que vai ficar bem melhor, com mais segurança. Eu gostei bastante”. Nora ainda afirma “eu sei que teve reclamação, mas valeu a pena, fizeram um bom trabalho”.

Foi feito um estudo para definir o projeto de iluminação da Rua 14 de Julho, analisando o nível de claridade que se esperava para iluminar as calçadas e a rua. O engenheiro eletricista Airton Vargas explica “escolhemos a iluminação com led por ser mais econômica, moderna e com capacidade de iluminação maior do que os outros tipos. Essa nova iluminação garante mais segurança porque consegue clarear uma grande área”.

O engenheiro civil Bruno Katayama, supervisor da obra do Reviva Campo Grande também afirma “o leque de iluminação da led é quase o dobro que o da lâmpada convencional, o que representa mais segurança”.

Energisa iniciou os trabalhos

Segundo João Ricardo Costa Nascimento, supervisor de Planejamento da Construção da Energisa, a concessionária também iniciou os trabalhos no Reviva Campo Grande “Começamos a fazer o adiantamento das obras de adequação no sistema para atender a rede subterrânea da Rua 14 de Julho. Depois está previsto o início da adequação das estruturas de transição, localizadas nas ruas transversais à 14. Estamos executando obras de adequação no sistema para atender a revitalização da via”, afirma.

Neste momento, os tipos de serviços são: extensões de rede (construção de redes de média tensão), recondutoramentos (substituição de cabos para ganhos em confiabilidade) e instalação de equipamentos especiais para ganhos de confiabilidade na rede da 14 de Julho.

Deixe seu Comentário

Leia Também