Saiba como observar o "Cometa do Diabo", visível no Brasil a partir deste domingo

Sarah Chaves, com informações do Observatório Nacional

O Cometa do Diabo demora aproximadamente 71,3 anos para completar uma volta em torno do Sol e neste domingo (21) astro deverá se tornar mais visível no Hemisfério Sul, podendo ser visto em todo o Brasil, pois atingirá sua máxima aproximação ao Sol.

Segundo o Observatório Nacional, moradores do Nordeste já tem conseguido realizar desde o dia 7 de abril. De acordo com o astrônomo Dr. Filipe Monteiro, pós-doc do Observatório Nacional, isso acontece porque os Estados mais ao Norte verão o cometa primeiramente no céu.

Ainda segundo o astrônomo, o “Cometa do Diabo”, ”, cuja nomenclatura oficial é 12P/Pons-Brooks pode ou não ser visto a olho nu, isso porque a intensidade do brilho desses objetos podem ser imprevisíveis. “Por isso, é possível que haja a necessidade de fazer uso de outros instrumentos, tais como binóculos e telescópios”.

Além disso, o astrônomo ressalta que no dia 23 de abril teremos Lua cheia e, por isso, a observação do cometa pode ficar mais difícil, uma vez que o brilho da lua atrapalha a observação da maior parte dos alvos astronômicos.

Por isso nos dias 21 e 22, “Os observadores deverão olhar para o horizonte oeste, na mesma direção do pôr do sol, para ver o cometa. O cometa está visível logo após o pôr do Sol, primeiramente abaixo da constelação de Touro, e a partir de maio, abaixo da constelação de Órion, sempre por volta das 17:40 às 18:30 h. A maior dificuldade será encontrar um lugar com o horizonte oeste livre, visto que o cometa está muito baixo no céu, numa altura de cerca de 15 graus”, pontua o astrônomo.

Enquanto no dia 21 de abril o cometa estará mais próximo ao Sol, no dia 02 de junho ele fará sua máxima aproximação com a Terra. Contudo sua visibilidade estará mais fraca e dependerá do auxílio de binóculos para ser observado.

Onde obter binóculos?

Em lojas como Magazine Luiza e no Mercado livre, o item pode ser encontrado a aprtir de R$ 39. Já na Americanas, valor chega a R$ 139. Na Multicoisas da avenida Elias Zahran em Campo Grande, o binóculos sai por 279,90. Outros sites fornecem o item por até R$ 2 mil.

Cometa ‘do Diabo’ não é diabólico

Durante observação do astrônomo Elek Tamás, do Observatório Harsona na Hungria. Em 20 de julho de 2023, ele percebeu que o cometa estava consideravelmente mais brilhante, pois provavelmente havia sofrido alguma explosão ou ‘outburst’. Essa explosão cometária também distorceu a visão do cometa, o transformandona forma de ferradura ou chifres e, por isso, muitos meios de comunicação apelidaram o objeto de ‘Cometa do Diabo’”, esclarece Monteiro.

