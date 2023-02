Salário de janeiro estará disponível para os servidores dia 3 de fevereiro

Sarah Chaves, com informações da Assessoria

Será depositado na quinta-feira (2), o salário de janeiro para os cerca de 86 mil servidores públicos, aposentados e pensionistas que poderão realizar o saque na sexta-feira (3).

É a primeira folha a ser paga pela gestão do governador Eduardo Riedel, que cumpre o cronograma de disponibilizar os salários até o 5° dia útil de cada mês, injetando R$ 406.941.134,51 na economia dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

Riedel destacou a importância desse depósito para a economia sul-mato-grossense. “Esse é o primeiro salário depositado pela nossa gestão. Nosso esforço é para ter esse pagamento nos primeiros dias do mês para que o servidor possa se programar e o comércio também, pois sabemos da importância desse dinheiro para movimentar a economia", disse.

