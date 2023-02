Início das obras de ampliação do sistema de esgoto em Ribas é autorizado

A ordem de serviço para início da execução de obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Ribas do Rio Pardo foi assinada no início do mês pelo diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio, e pelo diretor de Engenharia e Meio Ambiente, Leopoldo Godoy do Espírito Santo.

A obra, orçada em R$ 935 mil prevê a implantação de 4.103, 95 metros de coleta de esgoto e 311 ligações de rede de esgoto doméstico. Os serviços a serem executados em Ribas do Rio Pardo incluem recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) com contrapartida financeira da Sanesul como parte do programa Avançar Cidades.

Pelo contrato firmado, a empresa responsável pelo empreendimento terá prazo de seis meses para execução dos serviços de saneamento na cidade, contados a partir da assinatura da ordem do serviço.Atualmente, a área de cobertura do esgoto no município é de 87,20%, segundo a Ademam (Assessoria da Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente), da Sanesul.

A proposta da Sanesul, por determinação do governador Eduardo Riedel, é atingir a meta da universalização do esgotamento sanitário nas 68 cidades onde a companhia de saneamento mantém a concessão dos serviços públicos.

