Sanesul e Sejusp se juntam para combater fraudes em ligações de rede de água

A Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) e Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública) irão se juntar para combater fraudes em ligações de rede de água em Mato Grosso do Sul. A iniciativa está prevista para começar em maio.

O primeiro município a ser monitorado será Corumbá, que registra o maior índice de perdas de água no Estado. Considerada a maior fonte de desperdício de água nos sistemas de abastecimento, a ligação clandestina - popularmente conhecida como 'gato' - é a forma comumente encontrada por alguns consumidores para ter acesso ao fornecimento de água sem a devida cobrança legal.

De acordo com o gerente da unidade regional de Corumbá, Marcos Martins, o índice de perdas de água na região, devido os conhecidos 'gatos', chega aos alarmantes 72%.

A ação surgiu a partir da Lei do Marco Regulatório do Saneamento, que estabelece penalidades aos municípios que não se adequar à redução das perdas. Por isso, o diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio, decidiu buscar apoio institucional da Sejusp com objetivo de envolver a atuação da Polícia Civil na operação a ser deflagrada nas 68 cidades atendidas pela empresa.

"A Sanesul já identificou que nossa perda é na grande maioria originária em fraudes. Assim, a empresa montou um programa com equipes exclusivas de combate à fraude", reforçou o gerente da unidade regional.

Pela legislação brasileira, a prática de fraudes nas ligações de redes de energia e água é crime, tipificado como furto.

Treinamento - Como parte da operação, haverá treinamentos e uma série de atividades visando detalhar a abordagem nas residências onde forem constatadas esse tipo de fraude, entre outros elementos importantes a atuação conjunta envolvendo o poder público.

