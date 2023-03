Sanesul investe R$ 5,69 milhÃµes na ampliaÃ§Ã£o do sistema de esgoto em LadÃ¡rio

A ordem de serviço para o início das obras de saneamento em Ladário, foi assinada pelo diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio, e pelo diretor de Engenharia e Meio Ambiente, Leopoldo Godoy do Espírito Santo.



A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) investirá mais de R$ 5,6 milhões na ampliação do sistema de esgotamento sanitário na cidade localizada no coração do Pantanal.





A meta do governador Eduardo Riedel e o diretor-presidente da empresa é atingir a universalização do sistema de esgoto nas 68 cidades atendidas pela Sanesul.



A estratégia do governo é se antecipar ao prazo fixado pelo novo marco legal do saneamento básico, que estabelece que até 31 de dezembro de 2033 para todos os municípios brasileiros deverão ter os serviços universalizados, tornando-se o primeiro Estado da federação a atingir essa meta.



Os investimentos em Ladário totalizam R$ 5,69 milhões com recursos do FGTS, com contrapartida financeira da Sanesul, por meio do Programa Avançar Cidades.



A execução dos serviços em Ladário inclui a implantação de 6.380,80 metros de rede coletora e 303 ligações domésticas no centro da cidade pantaneira, cuja área de cobertura do esgoto é de cerca de 40%, segundo levantamento da Ademam (Assessoria da Diretoria de Meio Ambiente), da estatal.





Pelo contrato, a empresa terá prazo de 12 meses para conclusão das obras a contar da data da assinatura da ordem de serviço.





No período de 2015 a 2022, foram investidos R$ 132,4 milhões em saneamento nas cidades que compõem a regional Corumbá (Gerco), incluindo Ladário, conforme dados da Sanesul.



