Santa Casa realiza ação para arrecadar agasalhos e fraldas na Capital

A Santa Casa de Campo Grande anunciou, nesta terça-feira (14), o lançamento da primeira edição do "Drive Thru Solidário", ação que busca arrecadar doações para pacientes e famílias carentes que frequentam ou estão internadas no hospital.

Com o lema "Doar é um ato de amor", a ação acontece no dia 25 de maio, das 8h ao meio dia, na entrada principal do hospital, onde equipes dedicadas estarão recebendo itens como fraldas descartáveis, pomadas, mantas e agasalhos.

Um dos focos da campanha será a arrecadação de itens para bebês e gestantes, já que, segundo a instituição, muitas mães chegam ao hospital apenas com a roupa do corpo. As doações possibilitarão a montagem de kits de maternidade, contendo todos os itens necessários para ajudar as novas mamães.

A presidente da Santa Casa, Alir Terra, destacou a importância da campanha para ajudar quem mais precisa, principalmente nesta época de chegada de temperaturas mais baixas. "Cada doação é um elo de amor e solidariedade. O que pode ser excedente em sua residência, pode ser o que falta no lar de outro. Contamos com a habitual apoio dos moradores locais para que esta campanha seja um sucesso", afirmou.

Ricardo Pereira, responsável pelo setor de Captação de Recursos, apontou para a importância da participação da população sul-mato-grossense para o sucesso da ação. “Nossa intenção é despertar o espírito de que você pertence à Santa Casa, de que todos nós precisamos da Santa Casa, de uma forma ou de outra. Queremos mobilizar toda sociedade civil para que esteja conosco no sábado, dia 25 de maio. As empresas e instituições para que se tornem nossos parceiros. As peças não precisam ser novas, mas precisam estar em boas condições de uso”, comentou Pereira.

A primeira edição do Drive Thru Solidário acontece no sábado, dia 25 de maio, das 8h às 12h, na entrada principal da Santa Casa de Campo Grande, localizada na Rua Eduardo Santos Pereira, nº 88.

