São Sebastião do Caí no RS pede socorro

Klaus Kaiser, conhecido por seu trabalho como locutor do Circuito Mundial de Surfe, está promovendo uma ação de arrecadação de doações para São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul, cidade fortemente atingida pelas chuvas que assolam o estado.

Em seu Instagram, em vídeo publicado nesta quinta-feira (2), Klaus pede socorro para o município gaúcho, e aponta para os danos causados pelas fortes chuvas que atingiram a cidade.

Segundo o locutor, cerca de 80% da cidade se encontra “embaixo d’água”, com centenas de famílias perdendo todos os seus bens durante o desastre. O prefeito da cidade, Júlio Campani, já havia reforçado que essa é a pior enchente na história do município.

A ação SOS São Sebastião do Caí está aceitando arrecadação de fundos por meio do PIX [email protected], com todos os valores arrecadados sendo revertido em cestas básicas, água e kits de higiene e limpeza em prol das famílias afetadas pela enchente.

Fortes chuvas atingem o Rio Grande do Sul

Um forte temporal atinge o Rio Grande do Sul e, desde segunda-feira (29), já deixou 10 mortos e 21 desaparecidos em 104 municípios atingidos pelas fortes chuvas, que destruíram casas e pontes, derrubou árvores e encostas e deixou pessoas e animais ilhados.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), afirmou que, até o momento, as fortes chuvas que atingem o estado se assemelham com as de novembro do ano passado.

