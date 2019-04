Satisfação da população em relação a Câmara atinge 37%

O dia 1° a 10 de abril, 1200 pessoas acima de 16 anos foram entrevistadas pela Ranking Comunicação e Pesquisa na capital, onde houve a avaliação da atuação dos vereadores e também cenário para eleições 2020.

De acordo com as respostas dos entrevistados, 37,06% avaliaram a Câmara Municipal como ótima e boa, enquanto 23,08% apontaram regular, 19,75% ruim ou péssima e 20,11% não souberam ou não quiseram responder.

Em relação a avaliação de cada parlamentar e o desempenho do mesmo Chiquinho Teles foi o mais citado com 17,33%, ele é seguido por Valdir Gomes (15,41%), Willian Maksoud (9,50%), Otávio Trad (7,25%) e o presidente da cada João Rocha (8,08%).Os que não responderam ou não souberam, somam 31,36%.

Em relação aos votos nas eleições 2020 e avaliação de cenário político, em entrevista espontânea o apresentador Tatá Marques aparece com 2%, na sequencia está Chiquinho Teles com 1,75%, Valdir Gomes com 1,66%, Zeca do PT 1,58% e juiz Odilon 1,50%.

Nomes novos como a do ativista social Joel Faustino conhecido pelo projeto “Amigos do Joel” aparece com 0,70%, Silvio Pitu ficou com 0,90%, Zé da Farmácia com 0,41% e Carlos Trapp também 0,41%.

O intervalo de confiança é de 95% e para o tamanho da amostra a margem de erro máxima estimada foi de 2,83 pontos percentuais, para mais ou para menos. Os locais pesquisados foram Campo Grande e os distritos de Anhanduí e Rochedinho.

A pesquisa esta em conformidade com a Justiça Eleitoral. Art. 33 da lei nº 9.504/1997 e TSE nº 23.549/2017.

