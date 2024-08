Sebrae tem agenda de cursos de empreendedorismo em Campo Grande

Para o próximo mês, o Sebrae/MS preparou uma série de capacitações em empreendedorismo. A primeira oficina, "Higiene e Manipulação de Alimentos", acontece entre os dias 2 e 4 de setembro, das 14h às 16h.

A oficina pretende auxiliar os empreendedores a se assegurem da qualidade no recebimento, higienização, armazenamento de matéria-prima e na produção de alimentos, evitando contaminações cruzadas e riscos à saúde dos consumidores.

Nos dias 3 e 4 acontece também a oficina "Faça Gestão de Estoque Inteligente", das 18h às 22h.

Já no dia 5, das 19h às 21h, será realizado o curso "Planejando o Sucesso", que ensinará o passo a passo para elaborar um plano de desenvolvimento e crescimento do atual ou futuro negócio.

Para auxiliar o empreendedor sobre como captar o cliente a partir das táticas de vendas, no dia 10, das 19h às 21h, acontece a oficina "Faça Gestão de Vendas e Fidelize Seu Cliente".

No dia 11, das 18h às 22h, será realizada a oficina "Soft Skills: A diferença no Mercado de Trabalho", para instruir o empreendedor sobre habilidades necessárias para o sucesso.

No dia 12, será realizada a oficina "Faça Sua Estratégia de Precificação", das 18h30 às 22h30.

Na terceira semana de setembro, acontecem três ações para ajudar os empreendedores a aperfeiçoarem suas habilidades. Na terça-feira (17), das 19h às 21h, tem a palestra "Gestão de Tempo e Produtividade". Na quarta-feira (18), das 18h30 às 21h30, será realizada a oficina "Como Se Tornar Um Micro Empreendedor Individual". E, na quinta-feira (19), das 19h às 21h, os empresários podem assistir a palestra "Salva Vendas - Quero Vender Mais e Agora?".

Para orientar o empreendedor sobre como estruturar o modelo de negócio, acontece nos dias 24 e 25, das 18h às 22h, a oficina "Visualizando Meu Negócio no Papel". Os participantes irão realizar a construção de um mapa visual do negócio utilizando a metodologia Canvas. Para finalizar a agenda na sede, a oficina "Faça Seus Indicadores Financeiros" será realizada no dia 26, das 18h30 às 22h30.

Nova Lima

Para iniciar a programação na unidade, será realizada no dia 3 a oficina "Seja Um Profissional Emocionalmente Inteligente", das 18h às 22h, com objetivo de possibilitar aos participantes a identificação, compreensão e desenvolvimento das 12 competências da Inteligência Emocional para o desenvolvimento profissional e pessoal.

Na terça-feira (10), acontecerá a oficina "Crédito Consciente", das 18h às 22h, com a intenção de capacitar o empresário sobre a importância da gestão e do planejamento como etapas que antecedem a necessidade do crédito, bem como esclarecer os pré-requisitos das instituições financeiras para a liberação de um financiamento. Finalizando as ações no Sebrae Nova Lima, acontece a oficina "Higiene e Manipulação de Alimentos", nos dias 24 e 25, das 8h às 10h.

Parati/Aero Rancho

Já no Sebrae Parati/Aero Rancho, no dia 19 acontece a palestra "Faça Gestão de Vendas e Fidelize Seu Cliente", das 19h às 21h. No dia 24, para compreender como conectar o Marketing Digital com a realidade fora da internet, será realizada a palestra "Salva Vendas - Além do Marketing Digital", das 19h às 21h.

Para finalizar a programação na unidade, no dia 26, das 18h às 22h, será realizada a palestra "Faça Mais Vendas em Datas Comemorativas", que tem o objetivo de instruir os empreendedores sobre métodos para ampliar as vendas em datas comemorativas.

Os interessados podem se inscrever na Loja Virtual do Sebrae, em: loja.ms.sebrae.com.br .

Serviço

Sebrae/Sede - Av. Mato Grosso, 1661

Parati/Aero Rancho - Rua da Divisão, 545

Nova Lima - Rua Jerônimo de Albuquerque, 1758

