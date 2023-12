Sebrae tem agenda de capacitação para empreendedores em dezembro

Sarah Chaves, com informações do Sebrae

Com o intuito de promover o empreendedorismo, o Sebrae/MS preparou uma agenda de oficinas e palestras gratuitas para o mês de dezembro, com capacitações nas áreas de manipulação de alimentos, finanças e competência profissional.

Os cursos acontecem na Sede do Sebrae na Avenida Mato Grosso e na unidade no bairro Parati/Aero Rancho (R. da Divisão, 545). Confira:

Terça-feira (5)

Das 14h às 18h, a oficina “Sei formar preço”, que ensinará sobre a maneira adequada de formar preços para o negócio. No dia seguinte, 6, das 18h às 22h, a oficina “Faça seu fluxo de caixa e controle seu capital de giro” abordará a importância da gestão para o sucesso da empresa. Local: Sede Sebrae.

Quinta-feira (7)

Das 19h às 21h, acontecerá a palestra “Novas Competências para o Profissional do Futuro”, com o objetivo de proporcionar aos participantes a reflexão e aprendizado das competências necessárias à competitividade profissional, considerando as tendências do futuro. Local: Sede Sebrae.

Terça-feira (12)

Finalizando as capacitações na sede, das 19h às 21h, ocorre a palestra “Como Se Tornar Um Microempreendedor Individual”, que irá auxiliar os participantes com processos, obrigações, responsabilidades e benefícios na formalização como microempreendedor individual (MEI).

Capacitações no Sebrae Parati/Aero Rancho

Terça, quarta e quinta-feira (5 a 7)

A agenda é iniciada com o curso “Higiene e Manipulação de Alimentos”, entre os dias 5 e 7, das 18h às 22h, com o intuito de assegurar a qualidade no recebimento, higienização, armazenamento de matéria prima e na produção de alimentos, evitando contaminações cruzadas e riscos à saúde dos consumidores.

Terça-feira (12)

Para finalizar as capacitações, das 18h30 às 19h30, acontece a palestra “Separando as Contas Pessoais das Contas do Meu Negócio”, que busca orientar os empresários sobre a divisão do dinheiro dentro da empresa, quais são as contas pessoais e quais são as contas do empreendimento.

As inscrições podem ser feitas na Loja Virtual do Sebrae pelo link . Mais informações aos empreendedores por meio da Central de Relacionamento do Sebrae, no número 0800 570 0800.

