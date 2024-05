Secretaria de Saúde de MS define repasses para o 'MS Vacina Pet'

A Secretaria de Estado de Saúde publicou no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (23), a resolução que institui o Programa MS Vacina Pet, definindo o repasse de incentivo financeiro aos municípios que fizerem a adesão ao projeto para prevenção da raiva

O programa vem em consonância com a recomendação da Organização PanAmericana da Saúde para eliminação da raiva humana transmitida por cães no continente americano até 2030

Desde a década de 1980, a OMS incentiva a realização de campanhas para aumentar as coberturas vacinais em cães e gatos.

A campanha deverá ser gerida por cada município com a melhor metodologia, podendo ser vacinação de casa em casa, postos fixos, postos volantes e dia D de mobilização, combinadas ou não.

A campanha deverá ser executada, impreterivelmente, no prazo máximo de quatro meses, com início em 1° de agosto e término em 30 de novembro de 2024.

Os repasses estão de acordo com a quantidade da população estimada de cães + gatos de cada município.

Para Campo Grande que conforme a Secretaria de Estado de Saúde, tem 336.727 mil animais, serão R$ 100 mil. Ponta Porã, Corumbá e Três Lagoas receberam R$ 40 mil cada.

As cidades com as maiores populações de cães e gatos são Dourados que receberá R$ 45 mil, enquanto Caarapó ,Chapadão do Sul, Coxim, Rio Brilhante , Amambai ,Paranaíba, Maracaju , Aquidauana, Sidrolândia, Nova Andradina e Naviraí receberão R$ 35 mil. Os demais valores de cada cidade está disponível no Diário Oficial desta quinta-feira.

Os municípios deverão ainda enviar relatórios para a SES e lançar semanalmente no Sistema e-vacine PETs durante toda a Campanha quantas doses foram aplicadas.

