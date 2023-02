"Estamos caminhando para uma guerra mais ampla", diz Secretário-geral da ONU

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, alertou nesta segunda-feira (6) que teme uma nova escalada na Guerra da Ucrânia, e que o mundo está caminhando para uma “guerra mais ampla”.

“O mundo precisa de paz. Paz de acordo com a Carta das Nações Unidas e o direito internacional”, declarou Guterres durante a Assembleia Geral das Nações Unidas.

O secretário-geral ainda criticou o poderio nuclear de algumas nações, e destacou que os países devem colocar os “direitos humanos e a dignidade em primeiro lugar”.

“Os países com armas nucleares devem renunciar o uso dessas armas inconcebíveis. Na verdade, eles devem renunciar a qualquer uso, a qualquer hora, em qualquer lugar”, disse.

