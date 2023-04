Sem apostas vencedoras, Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 9 milhões

O concurso desta quarta-feira (12) da Mega-Sena passou em branco e o prêmio acumulou para R$ 9 milhões no próximo sorteio, previsto para o sábado, dia 15 deste mês.

Os números sorteados foram: 10-14-17-19-21-34.

95 apostas acertaram a quina e por isso cada um vai levar R$ 21.843,53.

Também houve 6.127 vencedores com quatro números onde cada um vai ganhar R$ 483,83.

Participam do próximo concurso todas as apostas registradas até 18h (horário de Mato Grosso do Sul) do dia do sorteio.

A aposta mínima agora custa R$ 4,50, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também