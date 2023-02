Sem limites: pombo morre intoxicado após ser pintado de rosa para chá revelação

Um pombo morreu após ter as penas tingidas de rosa para um chá revelação. O animal estava em um centro de reabilitação, mas não resistiu à ação das fortes toxinas da tinta utilizada.

O animal foi resgatado por um visitante no parque Madison Square, em Nova York, na úiltima semana e levado para a organização de reabilitação da vida selvagem Wild Bird Fund. A ave estava desnutrida e com as penas completamente tingidas de rosa.

"Os pombos vêm em muitas cores e plumagens, mas rosa não é uma delas”, escreveu o centro de reabilitação. Apelidado de Flamingo, a ave parecia ser doméstica, e posteriomente foi abandonada.

Além disso, a cor incomum com a qual foi tingida torna a ave um alvo fácil para predadores. Flamingo estava sendo tratado e cuidado pelo instituto, que explica que o pombo não teria sobrevivido sozinho na natureza, por ser domesticado.

O Wild Bird Fund tentou salvar a ave, que não resistiu às fortes toxinas liberadas pela tinta colocada nas penas. "Estamos profundamente tristes em informar que Flamingo, nosso doce pombo rosa, faleceu. Apesar de nossos melhores esforços para reduzir a fumaça que sai do corante, mantendo-o calmo e estável, ele morreu durante a noite. Acreditamos que a morte foi causada pela inalação das toxinas", explicou o instituto.

A história do pombo gerou bastante comoção dos internautas e, por isso, a organização espera que seja um exemplo para que essa crueldade seja evitada.

