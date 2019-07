Sem Luan Santana, clipe de “Juntos” tem dueto de Paula Fernandes e fãs

Após ser alvo de piadas nas redes sociais e perder a parceria de Luan Santana, a cantora Paula Fernandes manteve sua versão de Shallow e lançou o clipe da música nesta quinta-feira (11). O vídeo foi gravado durante a produção do DVD Origens, em junho.

Inspirada no sucesso interpretado por Lady Gaga e Bradley Cooper no filme Nasce Uma Estrela, a versão de Paula Fernandes contou com a participação de seus fãs. Convidados pela própria sertaneja a serem "seu Bradley Cooper", eles fizeram as vezes de Luan Santana — que gravou a versão em português, mas acabou desistindo do clipe dias após a polêmica.

"Uma noite que me emocionou e mexeu comigo de uma forma que não consigo descrever! Só queria dedicar essa música a cada um de vocês que me fazem seguir em frente, me acompanham e me fazem muito muito, muito feliz", escreveu a cantora no Instagram, celebrando o lançamento do vídeo.

Intitulado Origens, o DVD foi gravado em Sete Lagoas, em Minas Gerais, no dia 12 de junho.

