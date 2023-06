Semadesc recebe certificado por desempenho em governança e gestão

O certificado de mérito em reconhecimento de melhor colocação na aplicação do Instrumento de Melhoria da Governança e da Gestão – IMGG 100 PONTOS, do Modelo de Governança e Gestão Pública foi entregue para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) na terça-feira (13), durante evento nacional em Brasília.

O prêmio a Semadesc foi concedido na modalidade "Organizações Públicas -Órgão ou entidade do Poder Executivo de natureza jurídica Estadual".

A entrega do certificado foi feita ao secretário de Estado Jaime Verruck, durante o Evento de Reconhecimento Nacional Rumo à Excelência na Governança e na Gestão Pública, na abertura do VIII Fórum Nacional de Transferências e Parcerias da União. O secretário esteve acompanhado do governador Eduardo Riedel. "A premiação nos enche de orgulho. É um reconhecimento do trabalho de gestão feito na nossa secretaria que foi escolhida entre todas do País e teve pontuação máxima", salientou Verruck.

O evento é uma ação estratégica, promovida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, por meio da Secretaria de Gestão e Inovação - Seges, cuja finalidade é reconhecer, as entidades do Poder Executivo federal, estadual e municipal que se destacaram na aplicação de um dos Instrumentos do Modelo de Governança Gestão Pública – Gestaopublicagov.br.

