Semana Santa: confira a programação cultural e religiosa na Capital

O Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, dá início do "Tríduo Pascal" nesta quinta-feira (6), com a celebração da Missa da Ceia do Senhor. Já a tradicional encenação da Paixão de Cristo acontece pela 2ª vez no Shopping Bosque dos Ipês, amanhã (7).O fim de semana também será de programação extensa na Cidade da Páscoa, nos altos da Avenida Afonso Pena, com shows, fabricação e pintura de ovos. Confira a programação da Capital:

Paixão de Cristo no Shopping Bosque dos Ipês

SEXTA-FEIRA SANTA

19h - Encenação da Paixão de Cristo, com apresentação da Orquestra Fontinele. O ingresso é 1 quilo de alimento não perecível.

SÁBADO

Das 14h às 19h - Sábado da Alegria, com atividades recreativas para toda a família. O ingresso é 1 quilo de alimento não perecível.

DOMINGO

10h30 - Missa Especial de Páscoa, com Dom Dimas Lara Barbosa, arcebispo de Campo Grande.

Das 14h às 19h - atividades de recreação e apresentações culturais variadas para o Domingo de Páscoa. O ingresso é 1 quilo de alimento não perecível.

Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

QUINTA-FEIRA SANTA

9h - Santa Missa dos Santos Óleos | Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio de Pádua;

19h - Santa Missa da Ceia do Senhor;

Das 21h às 23h - Adoração ao Santíssimo Sacramento.

SEXTA-FEIRA SANTA

Das 6h às 15h - Adoração ao Santíssimo Sacramento;

15h - Celebração da Paixão do Senhor;

16h30 - Veneração do Cristo Morto;

19h - Via Sacra Processional e Canto do Perdão;

SÁBADO SANTO

19h - Santa Missa da Vigília da Páscoa na Ressurreição do Senhor;

DOMINGO DA PÁSCOA NA RESSURREIÇÃO DO SENHOR

7h, 10h, 16h, 18h e 20h - Santa Missa;

17h - Cantata de Páscoa;

Paróquia São José

QUINTA-FEIRA SANTA

19h - Santa Missa da Ceia do Senhor e da Instituição da Santa Eucaristia – Após a missa Santíssimo Sacramento será translado para a Capela Sagrada Família.

SEXTA-FEIRA SANTA

15h - Celebração da Paixão do Senhor – Após a celebração, haverá novena da Divina Misericórdia

SÁBADO SANTO

19h - Missa da Vigília da Páscoa – Levar Velas.

Comunidade São Pedro e São Paulo nas Moreninhas

QUINTA-FEIRA SANTA

19h30 - Paróquia Divino Espírito Santo.

SEXTA-FEIRA SANTA

15h - Comunidade São Pedro.

SÁBADO SANTO

19h30 - Paróquia Divino Espírito Santo.

DOMINGO SANTO

19h30 - Horário Normal em todas as comunidades.

Cidade da Páscoa

DE QUINTA A DOMINGO

17h - Programação envolve apresentações musicais, fabricação e pintura de ovos e muita diversão na Parada temática. A Cidade da Páscoa dispõe de praça de alimentação com mais de 11 opções de restaurantes diversos com cachorro-quente, hambúrguer, pizza, salgados, arroz carreteiro, batata recheada, espeto, sobá e outros, e valores acessíveis a partir de R$ 6,00.

O público que deseja visitar a Cidade da Páscoa conta desde a sexta-feira (31), com uma linha especial, 020 (Altos da Afonso Pena/Praça Ary Coelho), do transporte público coletivo.

O trajeto de ida e volta da linha especial é pela Avenida Afonso Pena e sai da Praça Ary Coelho, seguindo para a Cidade da Páscoa e voltando para a praça, com parada de cinco minutos em cada ponto.

O horário de circulação será das 15h45 às 23h25, todos os dias da semana. A linha, com tarifa usual para pagamento, segue disponível até o dia 9 de abril de 2023, dia de encerramento das atividades e programações na Cidade da Páscoa.

