Servidores reclamam de marmitas com inseto e "azedas" no Hospital Regional

Indignados com a condição da alimentação, um grupo de servidores do Hospital Regional reclama da comida que é servida aos funcionários e pacientes. “A questão é que vira e mexe uma ocorrência grave acontece com comida estragada, já deixou de ser pontual”, falou uma trabalhadora.



O relato de uma servidora que não quis se identificar com medo de represálias, afirma que o cardápio não é ruim. “Mas é comida é mal feita, sem tempero nenhum e muitas vezes azeda, além da pouca quantidade, os pacientes e acompanhantes estão reclamando”.

Outro ponto levantado por um dos trabalhadores foi o valor cobrado “É superfaturado, custa R$ 33 para cada um. Já achamos até lagarta na salada. No entanto temos que "comer o que dá" e ficar quietos ao ponto de ocorrer perseguição. O problema é que quando falamos das condições da refeição, somos avaliados apenas como discurso de interesse no ticket e não é sobre isso, é sobre qualidade".

A servidora aponta que mesmo se o ticket for liberado, esse padrão de refeição vai continuar para os pacientes. Imagens enviadas ao JD1 Notícias mostram casos em que uma mosca e um fio de cabelo foram encontrados na comida.

Ao ser questionado pelo JD1 Notícias, o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (O HRMS ) informou que a produção dos alimentos é feita por uma empresa terceirizada. "Destaca ainda que mantém o controle de qualidade dos serviços prestados e que está apurando o ocorrido, certificando-se de que eventos como este não voltarão a acontecer".

