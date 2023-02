Servidores municipais doam sangue e incentivam ação no Hemosul

Com baixo estoque de sangue no Hemocentro Coordenador, os servidores da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio lotaram o Hemosul nessa sexta-feira (17) para incentivar a doação de sangue.

Em cada doação, uma pessoa pode doar até 450 ml de sangue, e essa única iniciativa pode salvar a vida de até quatro pessoas. De acordo com o Hemosul, atualmente o estoque de sangue tipos O- e O+ está em emergência absoluta, com apenas 17% e 22% de capacidade de atendimento. Já o sangue tipo A+ está com estoque baixo, em 50%.

Mais de 40 servidores da Sidagro fizeram a doação voluntária. Um deles é o servidor Marcelo Sansacional, que deixa seu recado. "Eu trabalho há muitos anos inspirando as pessoas e hoje estou muito feliz por estar aqui e poder levar a folia da doação pra quem tanto precisa", diz.

O secretário da Sidagro, Adelaido Vila, emenda e fala da importância do ato. "Doar sangue é um gesto de amor e a gente sabe o quanto o banco de sangue está precisando da nossa doação. A gente está aqui junto com a equipe da Prefeitura de Campo Grande, da Sidagro, para contribuir com a cidade nesta véspera do carnaval, vem você também fazer a sua doação", enfatiza.

Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos e que estejam pesando mais de 50kg. Além disso, é preciso apresentar documento oficial com foto e menores de 18 anos só podem doar com consentimento formal dos responsáveis.

Serviço

HEMOSUL COORDENADOR

Av. Fernando Corrêa da Costa, 1304.

Funcionamento das 7h às 17h de segunda a sexta e das 7h às 12h. Os telefones para contato são 3312-1517 e 99298-6316 (WhatsApp).

