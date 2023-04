Seu Abraço Aquece: MS lança campanha para arrecadar itens de inverno

A campanha “Seu Abraço Aquece – Doe calor e faça o bem”, foi lançada nesta quarta-feira (12), para arrecadar cobertores e outros itens de inverno novos ou em bom estado. Todo material arrecadado será doado para mais de 200 entidades beneficentes e organizações não-governamentais do estado. As doações podem ser realizadas até o dia 12 de junho em qualquer secretaria, autarquia ou fundação estadual.

Organizada pela SAD (Secretaria de Estado de Administração), a ação tem como madrinha a primeira-dama do Estado, Mônica Riedel.

“Cada secretaria terá um ponto para coleta e uma pessoa responsável por acompanhar, incentivar e ser um multiplicador. Pensamos nesta campanha com o apoio do Instituto Amigos do Coração, que faz um trabalho importante há muito tempo, com este olhar de empatia com o próximo, para com as pessoas que precisam”, disse a primeira-dama.

O Instituto Amigos do Coração, uma das entidades que serão beneficiadas com os agasalhos arrecadados na campanha, é responsável por receber e fazer a triagem das doações. Todas as secretarias, autarquias e fundações estaduais, vão receber as caixas de arrecadação das peças. Podem ser doados cobertores, agasalhos, luvas, cachecóis, camisas, meias e sapatos.

A campanha tem eixo nas doações realizadas pelos servidores públicos do Estado, porém toda sociedade pode participar.

As instituições filantrópicas que desejam receber as doações, devem formalizar o pedido via ofício para a Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), no e-mail: [email protected]

