Sexta-feira 13: Confira 13 dicas de filmes e séries para a icônica data

A primeira Sexta-feira 13 de 2023 chegou, e para entrar no clima da data, recebida por muitos como um dia assustador e “amaldiçoado”, o JD1 separou uma lista de filmes e séries de terror, horror e suspense para que você entre no clima desse dia cercado de superstições.

Confira a lista completa:

American Horror Story - Star+

A série antológica virou sensação mundial ainda na sua primeira temporada, lançada em 2011, e conta atualmente com 11 temporadas, cada uma com uma história completamente diferente, mas sempre com algo em comum: O horror, que estampa, com razão, o título da série.

A Maldição da Residência Hill e A Maldição da Mansão Bly - Netflix

Com nomes diferentes, as são parte da mesma série de terror, chamada de A Maldição, que contam histórias separadas, mas igualmente tensas e assustadoras, com um foco no sobrenatural, com uma leve pitada de horror que se escala a cada episódio de cada temporada.

Chucky - Star+

Escrita pelo criador da série de filmes do mesmo nome, a produção conta a história do icônico boneco Chucky, e se passa em uma pequena cidade americana, onde o adolescente Jake Wheeler encontra um antigo boneco Good Guy em uma venda de garagem.

A Bruxa de Blair - HBO Max

Um dos filmes de terror mais conhecidos do mundo, a produção se tornou sensação mundial em seu lançamento, em 1999, e nos vários anos seguintes, por sua narrativa vista a partir de um grupo de estudantes de cinema prontos para produzir

Alien - O 8.º Passageiro - Star+

Um dos clássicos do cinema, o filme conta a história de uma nave espacial que, durante sua viagem de retorno ao planeta Terra, recebe estranhos sinais vindos de um asteroide. Enquanto investiga o local, isolado e sem sinais de vida, a tribulação acaba entrando em contato com um alienígena, e leva para dentro da espaçonave um passageiro indesejado.

A Colina Escarlate - Amazon Prime (Disponível para compra)

Relativamente bem recebido pela crítica, o filme, que é uma mistura de horror com mistério, conta a história da jovem Edith, que após a morte de seu pai, se casa com o sedutor Sir Thomas Sharpe e vai morar em uma remota mansão assombrada. No local, a jovem descobre o passado sombrio de seu amado e de sua irmã.

Sexta-Feira 13 - HBO Max

Um dos clássicos de terror, Sexta-Feira 13 não poderia ficar de fora da lista, principalmente com o seu nome homenageando a data. O filme conta a história sobre os acontecimentos macabros no acampamento Crystal Lake, e apresenta ao público o icônico assassino Jason Voorhees.

O Iluminado - HBO Max

Um dos clássicos do diretor Stanley Kubrick, o filme é uma adaptação do livro de Stephen King, e conta a história de um homem que se torna caseiro de inverno do Hotel Overlook, na esperança de curar seu bloqueio de escritor. Levando sua família, seu filho começa a ter visões e premonições, que se tornam cada vez mais perturbadoras, levando o homem a loucura.

A Hora do Pesadelo - HBO Max

Um dos filmes de terror mais conhecidos, ele conta a história de um grupo de adolescentes que são atacados e mortos em seu sono por um assassino desfigurado e com garras de aço, o infame Freddy Krueger, que busca vingança daqueles que ele considera responsáveis por sua morte.

Rua do Medo - Netflix

Uma adaptação da série de livros de mesmo nome de R.L. Stine, os filmes contam a história de um grupo de adolescentes passa a ser perseguido por um grupo de assassinos mascarados na pequena cidade de Shadyside. Ao investigarem as mortes, descobrem o passado sangrento da cidade e que elas não são as primeiras vítimas, e agora tem que descobrir como parar os assassinos se quiserem viver até o dia seguinte.

Telefone Preto - Prime Video (Disponível para compra)

O filme, aclamado pela crítica, segue o sequestro de Finney Shaw, um jovem de 13 anos raptado sádico assassino mascarado e mantido em um porão à prova de som. Sozinho, o jovem recebe uma ligação de um telefone desconectado na parede, onde ele descobre que pode ouvir as vozes das vítimas anteriores do assassino.

Jogos Mortais - Star+

O primeiro em uma saga de filmes que ficaram mundialmente conhecidos, Jogos Mortais acompanham a história de dois homens que acordam acorrentados em um banheiro como prisioneiros de um assassino em série que julga suas vítimas por “crimes” cometidos em seu passado.

Premonição - HBO Max

Não muito bem recebido pela crítica, o filme foi adorado por fãs de todo o mundo e virou um clássico do cinema. Ele conta a história de Alex Browning, que ao embarcar em uma viagem de avião tem uma premonição sobre a explosão da aeronave, e a morte de todos a bordo. Assustando com a visão, Alex e outras 6 pessoas acabam saindo do voo, e sobrevivem ao acidente, mas mesmo fugindo da morte, ela não deixou de seguir o grupo.

