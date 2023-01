Shakira recebe "homenagem" no Mural dos Cornos na Colômbia

Após traições de Piqué serem revelados para o mundo todo, o jornal espanhol El Tiempo divulgou que Shakira ganhou um mural na Associação de Cornos de Soledad (Asocasol), que fica na região de Barranquilla, na Colômbia.

O mural é conhecido como "paredão dos cornos colombianos" e foi finalizado no último fim de semana.

O desenho ainda conta com trechos da música mais recente da cantora colombiana, onde ela provocou Piqué em vários versos

Na faixa 'BZVP Music Sessions Vol #53', em parceria com o DJ Bizarrap, Shakira canta sobre um término de relacionamento com versos provocativos, como: "Desejo que você fique bem com minha suposta substituta".

Fim do relacionamento

O casal estava junto desde 2010 e o anúncio da separação entre Shakira e Piqué foi feito pela cantora no começo de junho do ano passado. A imprensa europeia especulou na época que uma traição do ex-jogador teria sido o motivo para o rompimento da relação.

Deixe seu Comentário

Leia Também