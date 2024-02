Shopee abre primeiro centro de distribuição na região Centro-Oeste

A Shopee anunciou, na sexta-feira (23), que estará abrindo o seu décimo centro de distribuição no Brasil, este que será o primeiro na região Centro-Oeste do país, localizado na região metropolitana de Goiânia, em Goiás.

“Esta abertura representa um passo estratégico para fortalecer a infraestrutura logística da Shopee no Brasil“, afirma Rafael Flores, diretor de expansão e malha logística da plataforma.

O objetivo principal da inauguração do centro de distribuição é aproximar os pontos de coleta do Distrito Federal e Goiás, viabilizando entregas mais rápidas e eficientes para consumidores do Centro-Oeste.

“Ao nos aproximarmos dos consumidores do Centro-Oeste, podemos oferecer entregas mais rápidas e eficientes, além de impulsionar o crescimento da nossa plataforma na região“, completou Flores.

