Shopping CG arrecada 9,5 toneladas de alimentos por meio do programa Mesa Brasil

Foram entregues na última semana as arrecadações de 9,5 alimentos reunidos pelo Shopping Campo Grande para a iniciativa Mesa Brasil Sesc, uma Rede Nacional de Bancos de Alimentos, que desempenha papel no combate à fome.

“Iniciativas voltadas ao bem coletivo fazem parte da premissa de atuação do Shopping, que desenvolve e é parceiro de várias ações com esta finalidade. O Mesa Brasil é um exemplo de ação efetiva e comprometida com o coletivo e por isso, nos empenhamos em participar ativamente das arrecadações, que hoje entregamos com muita alegria, sabendo que isso chegará à mesa de muitas famílias”, destaca a gerente de marketing do Shopping, Gabriella Alves.

As arrecadações do Mesa Brasil Sesc irão contemplar 9.398 pessoas atendidas por meio de 41 instituições de Mato Grosso do Sul e de acordo com a gerente da unidade Sesc Mais, Adriane Zadi, as doações fazem a diferença na vida de muitas pessoas assistidas pelas entidades.

Iiniciativa trabalha com o recebimento de doação de excedentes de produção e alimentos fora dos padrões de comercialização, mas ainda próprios para o consumo.

“Estes alimentos são fundamentais para complementar as doações que já realizamos diariamente para as instituições sociais cadastradas no Programa Sesc Mesa Brasil. Eles compõem a alimentação de crianças atendidas em projetos sociais, mulheres, idosos e tantas outras famílias que, muitas vezes, só têm como se alimentar por meio dessas doações”, conclui a gerente.

O programa conta com mais de 3 mil parceiros doadores, entre atacadistas, varejistas, produtores rurais, centrais de distribuição, indústrias de alimentos e empresas de segmentos variados.

