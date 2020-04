Shopping CG receberá doações destinadas ao Cotolengo

O Shopping Campo Grande iniciou nesta sexta-feira (17), arrecadações de alimentos e produtos de higiene para a instituição Cotolengo sul-mato-grossense, que atende pessoas com paralisia cerebral grave e seus familiares.

As doações poderão ser entregues em uma tenda, armada no estacionamento do shopping, próxima ao restaurante Madero, na avenida Afonso Pena, 4909. A coleta será realizada todos os dias, das 7h às 18h, por tempo indeterminado.

A instituição precisou interromper os trabalhos em sua sede, devido aos decretos de quarentena e isolamento social por conta da pandemia de coronavírus, mas mantém o atendimento às famílias em suas casas.

No momento, estão precisando com urgência de alimento oral Pediasure, fraldas geriátricas nos tamanhos XG e XXG, produtos de higiene em geral, bem como luvas, álcool em gel e máscaras.

O diretor presidente do entidade, padre Valdeci Marcolino, explica que as doações são uma importante ajuda diante do momento delicado em que a sociedade vive atualmente. “Nesse cenário de pandemia, tivemos uma queda brusca em todos os tipos de doações. A contribuição das pessoas ajuda na manutenção da nossa entidade. Com mais essa doação, poderemos salvar vidas e levar mais qualidade de vida e melhorias no atendimento de nossas crianças”, alegou.

Doações

Os interessados em ajudar podem, acessar o site www.cotolengo.com.br ou, ainda, efetuar doações acima de R$ 5, na seguintes contas bancárias: Banco do Brasil: Ag 4211-0, CC 83.584-6; ou Bradesco: Ag 5239, CC 9215-0.

Deixe seu Comentário

Leia Também