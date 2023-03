Show da Marisa Monte na Capital contarÃ¡ com mais de 100 seguranÃ§as

Viaturas fazendo rondas, serviços de bombeiros e até ambulâncias integram o esquema de segurança da organização do show ‘Portas’, da cantora Marisa Monte, que será realizado em 28 de abril no Guanandizão

O produtor do evento, Daniel Escrivano lembra que muita gente tem apresentado questionamentos sobre a segurança na região em torno do Guanandizão." O evento é garantido por uma companhia de seguros, sendo que o público contará com segurança ostensiva, desde a chegada ao encerramento do show da Marisa”.

Ainda de acordo com Daniel Escrivano, a segurança privada foi contratada pela organização para a realização de rondas com viaturas. “Tanto dentro quanto fora do ginásio há todo esquema montado para garantir proteção ao público. Serviços do Corpo de Bombeiros e de ambulâncias estarão à disposição. Quanto às saídas de emergência, estão totalmente vistoriadas”.

Serviços da polícia, Guarda Municipal e Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) já foram solicitados oficialmente para apoio logístico. Além disso, mais de 100 seguranças garantirão a proteção do público.

Show

O anúncio do show “Portas“em Campo Grande marca o retorno da cantora depois de mais de 20 anos sem desde a última apresentação da artista nas terras pantaneiras.

Os ingressos têm lotes e os valores no site www.eventim.com.br .

O ponto de venda físico e exclusivo é no Shopping Campo Grande, na loja Hoover, que fica no primeiro piso em frente à escada rolante. O telefone para contato é (67) 99156-4363 (Daniel Escrivano).

Deixe seu Comentário

Leia Também