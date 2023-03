Siga Antenado: Mais 21 cidades de MS podem agendar instalaÃ§Ã£o da parabÃ³lica digital

Famílias de baixa renda de mais de 21 cidades de Mato Grosso do Sul já podem fazer o agendamento para receber o kit com a nova parabólica digital. O serviço é gratuito para pessoas inscritas em algum programa do Governo Federal, o CadÚnico, e que têm a parabólica tradicional funcionado em casa. Cerca de 45,9 mil famílias devem ser beneficiadas.

O trabalho de substituição do aparelho é realizado pela Siga Antenado, entidade responsável por apoiar a população durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais (Banda C), para o sinal das parabólicas digitais (Banda Ku).

Em fevereiro deste ano, outras sete cidades do Estado tiveram o agendamento liberado dentro da terceira fase do programa, que engloba 1.103 municípios de todo o país. Desta vez, entraram na lista as cidades de Anastácio, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caracol, Corumbá, Dois Irmãos do Buriti, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Jaraguari, Jardim, Ladário, Miranda, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Novo Horizonte do Sul, Porto Murtinho, Rochedo, Terenos e Vicentina.

A substituição é necessária já que, em breve, as parabólicas tradicionais deixarão de funcionar. Isso significa que, quem não fizer a troca pela nova parabólica digital, não conseguirá mais assistir à TV. "O modelo tradicional também corre o risco de dar interferência no sinal da TV quando a tecnologia 5G for ativada em sua cidade ou região. Como o sinal do 5G é transmitido na mesma frequência da parabólica tradicional, poderão ocorrer chuviscos, chiados, a imagem pode travar e até ser interrompida", explica a Siga Antenado.

Corumbá e Glória de Dourados lideram a lista dos dez municípios com os maiores números de famílias que podem ter direito à instalação do kit gratuito, com 10,2 mil e 4,8 mil, respectivamente. Na sequência, estão: Jardim e Anastácio (2,7 mil cada); Miranda (2,6 mil); Bela Vista (2,5 mil); Fátima do Sul (2,4 mil); Bonito (2,2 mil); Terenos (2 mil) e Ladário (1,9 mil).

Quem utiliza outros sistemas de transmissão para assistir televisão, como antena digital tipo espinha de peixe (instalada no telhado da casa), antena digital interna e TV por assinatura, mesmo que beneficiárias de programas sociais, não precisa fazer a troca.

Para saber se tem direito ao kit gratuito, o beneficiário deve entrar em contato pelo número 0800 729 2404 ou pelo site, com o número do CPF ou do NIS em mãos.

Outras oito cidades do Mato Grosso do Sul continuam com o agendamento para instalação do kit gratuito liberado. A previsão é de que 48,3 mil famílias podem ter direito à instalação gratuito na Capital e nas cidades de Angélica, Deodápolis, Douradina, Dourados, Itaporã, Ivinhema e Três Lagoas.

