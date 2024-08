Silvio Santos será homenageado com estátua no Rio de Janeiro

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, confirmou no domingo (18) que a cidade contará com uma estátua em homenagem ao apresentador Silvio Santos, que morreu no sábado (17), aos 93 anos, vítima de complicações de uma broncopneumonia resultante de uma infecção por H1N1.

A confirmação veio por meio da reação do político à um comentário no X, onde afirmava que a prefeitura já estava trabalhando na homenagem ao apresentador, que é carioca de nascença.

“Venho sugerir que a Prefeitura do RJ faça uma homenagem ao Silvio Santos colocando uma estátua dele em frente aos Arcos da Lapa. Será um tributo ao maior de todos os apresentadores, com esse tributo irá revitalizar a Lapa, levando turismo e alegria a todos”, disse o internauta.

Em sua resposta, Paes confirma que já está falando com o artista que será responsável por fazer o desenho da imagem. “Faremos. Pessoal da prefeitura já está falando com o Ique”, afirmou.

