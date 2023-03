Acidentes na entrada do Noroeste fazem moradores "gritarem" por sinalizaÃ§Ã£o

Após mais um grave acidente ser registrado na BR-163, na conhecida entrada do Jardim Noroeste, moradores e usuários do trecho conversaram com o JD1 Notícias pedindo por mais sinalização no local.

Moradora da região há 12 anos, Rose Lene Rodrigues, de 44 anos, contou que passa todos os dias pelo acesso a BR-163 para chegar em casa. “Passo todo dia ali e é muito perigoso. Os moradores deveriam comentar sobre, mas parece que não comentaram. Nos horários de pico é uma loucura”, relata a moradora.

“Espero que os moradores da região me ajude a pedir um redutor de velocidade neste local! Comentem aí moradores e trabalhadores que todos os dias têm que passar no horário de pico sabe que é muito difícil entrar aí ou sair da BR”, finaliza.

Mesmo não sendo moradora da região, a vendedora Tereza Barbosa, de 59 anos, contou ao JD1 que apesar de não morar na região passa muito pelo trecho. “Moro no bairro Samambaia, mas estamos sempre passando por aqui. Vemos que quem mora na região sofre pra atravessar por conta do movimento intenso, até o horário de pico”, diz.

“Virou mexeu tá tendo acidente. Precisa de sinalização pra evitar mais mortes. Ano passado presenciei um acidente, porque tem sempre algum pedestre ou ciclista atravessando, sempre alguém entrando ou saindo do Noroeste, que é um bairro grande”, finaliza.

Colisão - Getúlio Arguelho, de 62 anos, teve o pé quase que amputado após um acidente envolvendo seu caminhão e uma carreta na tarde de quarta-feira (1º) na BR-163, em Campo Grande.

Conforme as informações já publicadas pelo JD1, ele acabou invadindo a pista de rolamento ao tentar fazer uma conversão, o que acarretou na batida.

Ele foi socorrido pela CCR MSVia e encaminhado para a Santa Casa.

