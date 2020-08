Sindicato convoca trabalhadores do Correios para aderir greve

Segundo o Sindicatos dos Trabalhadores dos Correios a categoria está em greve e convoca trabalhadores para aderir a paralisação que começou nesta manhã de terça-feira (17).

Ainda de acordo com o sindicato, o ato é contra as retiradas de direitos dos trabalhadores feitos pelo Correios. Ainde de acordo com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores nos Correios de Mato Grosso do Sul, Elaine Oliveira, o Correios teria reduzido o vale alimentação e outros direitos.

A greve começou às 22h dessa segunda-feira (17).

Nota dos Correios

Os Correios não pretendem suprimir direitos dos empregados. A empresa propõe ajustes dos benefícios concedidos ao que está previsto na CLT e em outras legislações, resguardando os vencimentos dos empregados conforme contracheques em anexo que comprovam tais afirmações.

Sobre as deliberações das representações sindicais, os Correios ressaltam que possuem um Plano de Continuidade de Negócios, para seguir atendendo à população em qualquer situação adversa.

No momento em que pessoas e empresas mais contam com seus serviços, a estatal tem conseguido responder à demanda, conciliando a segurança dos seus empregados com a manutenção das suas atividades comerciais, movimentando a economia nacional.

Desde o início das negociações com as entidades sindicais, os Correios tiveram um objetivo primordial: cuidar da sustentabilidade financeira da empresa, a fim de retomar seu poder de investimento e sua estabilidade, para se proteger da crise financeira ocasionada pela pandemia.

A diminuição de despesas prevista com as medidas de contenção em pauta é da ordem de R$ 600 milhões anuais. As reivindicações da Fentect, por sua vez, custariam aos cofres dos Correios quase R$ 1 bilhão no mesmo período - dez vezes o lucro obtido em 2019. Trata-se de uma proposta impossível de ser atendida.

Respaldados por orientação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), bem como por diretrizes do Ministério da Economia, os Correios se veem obrigados a zelar pelo reequilíbrio do caixa financeiro da empresa. Em parte, isso significa repensar a concessão de benefícios que extrapolem a prática de mercado e a legislação vigente. Assim, a estatal persegue dois grandes objetivos: a sustentabilidade da empresa e a manutenção dos empregos de todos.

Dados sobre o efetivo e unidades estão em apuração e novas informações poderão ser prestadas ainda nesta terça-feira (18).

