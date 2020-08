Greve: Campo Grande pode ficar sem ônibus nesta sexta-feira

Campo Grande pode ficar sem transporte coletivo na manhã desta sexta-feira (7) durante reunião no Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Urbano (SCTTU) que convocou uma assembleia.

Ainda de acordo com o sindicato, a reunião está marcada com primeira chamada às 5h, com segunda chamada para às 6h para deliberar uma greve geral por tempo indeterminado.

O principal motivo para o ato seria a demissão em massa feita pelo Consórcio Guaicurus e a redução de frotas na capital.

No dia 20 de julho, Campo Grande ficou sem circulação de ônibus até às 7h30.

