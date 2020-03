Sindicato do BancÃ¡rios pede para clientes irem Ã s agÃªncias somente em casos urgentes

O Sindicato dos Bancários de Campo Grande e Região (SEEBCG-MS) emitiu nota informando que está tomando medidas para conter a disseminação do novo coronavírus.

Uma das medidas é o trabalho home office para os bancários em situação mais vulnerável, com mais de 60 anos, grávidas e pessoas com doenças crônicas. Também está tendo reforço dos procedimentos de limpeza no ambiente de trabalho.

O sindicato também pede que a população vá à agencia somente em casos imprescindíveis. A orientação é que os clientes utilizem os canais digitais e os caixas eletrônicos.

Caso seja preciso ir até uma agência, a recomendação é evitar aglomeração dentro do banco e ficar a uma distância média de 2 metros dos bancários e de outras pessoas.

