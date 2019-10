Slimes com bórax podem ser proibidos no MS

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Foi aprovada a redação final do Projeto de Lei 129/2019, de autoria do deputado Jamilson Name (PDT), que dispõe sobre a proibição da utilização na confecção e a comercialização de “slimes” e produtos similares, destinados a crianças, que tenham bórax na sua composição.

Segundo justificativa do deputado, o bórax é uma substância alcalina que pode ser encontrada em produtos de limpeza domésticos e em âmbito industrial e tem sido ampla e inadvertidamente utilizada na confecção de gelecas, "slimes".

“De acordo com a Anvisa, se este ácido for utilizado em alta concentração, pode causar intoxicação no organismo, alterações gastrointestinais, hipotermia, erupções cutâneas e insuficiência renal. O bórax tem a finalidade de dar consistência a essa mas pode acarretar complicações para a saúde”, justificou o deputado.

A proposta passou em todas as votações e agora segue para sanção do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) que, se aprovar, tornará lei e vigorará a proibição em todo o estado de Mato Grosso do Sul.

Deixe seu Comentário

Leia Também