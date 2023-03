Slogan Publicidade completa 40 anos como "pilar de resistÃªncia" no mercado

Resistindo a quatro décadas de transformação na comunicação social, a agência Slogan Publicidade completa 40 anos no mercado, consagrando alguns clientes fiéis ao longo dos anos, em sua cartela farta de parceiros.



Sócio-diretor da agência, o escritor e empresário Henrique Alberto de Medeiros Filho, ressalta a resistência da empresa desde sua criação em 1983. " É importante pontuar a capacidade de ter flexibilidade, superação de mercado, e entender as mudanças da comunicação", declarou ao JD1 Notícias.

Questionado sobre a longevidade da agência, Henrique ressaltou ao JD1 a capacidade de se renovar. "A comunicação social se renova a cada dia, é necessário a capacidade de buscar renovação para atender o mercado publicitário", destacou.



A Slogan Publicidade On-OF é uma das primeiras no Brasil qualificadas pela entidade

reguladora do setor: CENP - Conselho Executivo das Normas Padrão e une publicidade para os meios digitais (on) e mídia tradicional (off).

Entre seus diversos trabalhos a agência atua nas áreas para desenvolvimento de estratégia de marcas, serviços e produtos, consultoria, planejamento, criação, ponto-de-venda, redação, produção, assessoria de imprensa e atendimento.

Entre os clientes que passaram pela agência ao longos dos anos, estão a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras / Apoio Rural / Rural Shopping (DuPont, Land Rover e John Deere), Atacadão, Cesup/Uniderp- Anhanguera, Clínica Oncológica Ceon, Copobel - Distribuidora Antarctica, Discautol (revendedora Volkswagen), Editora Letra Livre, Fort Atacadista, Grupo Correio do Estado (Jornal Correio do Estado, TV Campo Grande/SBT, 94FM e AM Cultura), Joiarte, Kia Motors, rede de franquias Concentro/Multicasa e Multicoisas, Shopping Campo Grande, Supermercados Comper, Unimed, Via Olímpica Academia; indústrias Germisul e muitos outros.

