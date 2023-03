Sobrevivente de acidente "pergunta das amigas o tempo todo", diz familiar

Sarah Chaves, com informações do Diário Corumbaense

Analu Mendes Mali, de 29 anos, era a quinta passageira do Fiat Argo que viajava com as amigas a caminho de Rio Verde e que colidiu com uma camionete na noite de sexta-feira (10), o casionando a morte de quatro das amigas.

A servidora foi socorrida e encaminhada à Santa Casa de Campo Grande. Ela é de Corumbá e segundo familiar, mora em Campo Grande há muitos anos. Analu passará por cirurgia, de acordo com a família.

A prima de Analu, a professora Juliana Monteiro conta que ela pergunta das amigas o tempo todo, "ainda não sabe que morreram".

Juliana conversou com o Diário Corumbaense na manhã de sábado (11). Ela conta que a prima deu entrada na unidade de saúde no início da madrugada. "Quando estava consciente, conseguiu dar o número do telefone de um amigo, que conseguiu avisar a gente", afirma.

Segundo a prima, Analu está consciente e perguntou várias vezes das amigas. Elas estavam seguindo a passeio e para comemorar o aniversário de outra amiga em Rio Verde de Mato Grosso, a 207 km da Capital. "São amigas desde a época da escola e viajavam muito, qualquer folga estavam viajando. Vamos esperar passar esse momento para poder falar das mortes", lamenta.

Os pais da servidora moram em Corumbá e seguem até Campo Grande para acompanhar a filha no hospital. Ela mora sozinha na Capital. Juliana afirma que a prima ter sobrevivido foi um milagre. "Estava atrás e presa nas ferragens. Foi um verdadeiro milagre só de ela ter sobrevivido", desabafa.

Contudo, o estado de saúde de Analu é delicado. "O médico disse que ela está com várias fraturas, no quadril, tórax, dois pulsos, fêmur e cervical. Também estava com sangramento no abdômen, que já passou", afirma. Analu deve passar por cirurgia de emergência.

