Sons foram detectados durante buscas por submarino desaparecido

Ruídos foram captados na busca pelo submarino desaparecido no oceano e deram esperança de que os cinco homens a bordo estejam vivos. Os sons foram registrados por boias de sonar em meio à operação de resgate que corre contra o tempo para encontrar o Titan no meio do Oceano Atlântico. As autoridades dos EUA dizem que os ruídos foram ouvidos em intervalos de meia hora por cerca de quatro horas na terça-feira, de acordo com relatos de vários meios de comunicação.

O submarino, chamado de submersível por especialistas, foi dado como desaparecido três dias atrás, durante uma viagem até o naufrágio do Titanic. As operações subaquáticas foram realocadas para investigar os ruídos, disse a Guarda Costeira dos EUA, mas até agora não encontraram nada. E com o suprimento de oxigênio previsto para acabar por volta das 6 da manhã (no horário de Brasília) na quinta-feira, as próximas horas são críticas.

Especialistas em águas profundas que falaram com a BBC dizem que é difícil determinar o que esses ruídos podem ser sem ver os dados, e o contra-almirante John Mauger - que está liderando as buscas - também confirmou que a origem deles é desconhecida. Mas é possível que sejam ruídos curtos, agudos e de frequência relativamente alta, feitos de dentro do submarino.

Frank Owen, do Submarine Institute of Australia, diz estar confiante - com base nas informações disponíveis - de que os sons estão vindo de dentro da embarcação.

"Se houve um intervalo de 30 minutos, é muito improvável que seja algo além de humano", disse ele à BBC.

