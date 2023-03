Soraya registra ocorrência na Polícia Federal após ser xingada em programa ao vivo

Pedro Molina, com informações do Dourados News

A senadora Soraya Thronicke (União Brasil) abriu um boletim de ocorrência na Polícia Federal em Campo Grande após ter sido xingada ao vivo durante uma entrevista à Rádio Capital FM na tarde de sexta-feira (17).

Por se tratar de um programa de rádio, é comum que mensagens de ouvintes sejam reproduzidas no programa, e foi o que aconteceu com o áudio repleto de acusações e insultos contra a parlamentar.

"Não sou um cara leigo, entendo de tudo um pouco e acredito que Soraya é uma das maiores traidoras da pátria. Uma pessoa que apoia um ladrão, um corrupto, igual a ela e a Simone estão apoiando, em troca de dinheiro, em troca de favor de um corrupto comunista? Espero que ela não ganhe nem para síndico de condomínio onde ela mora. Porque piranha, traíra igual ela...”, disse o ouvinte no áudio, que foi cortado no meio por um dos entrevistadores.

Após o ocorrido, Soraya postou um vídeo em suas redes sociais onde aparece relatando que registrou o boletim de ocorrência por calúnia e difamação contra o ouvinte, que não teve o nome revelado.

