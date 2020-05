Sorteados no Nota MS Premiada que não se cadastrarem perderão prêmio

O Governo do Estado alerta que mais da metade dos ganhadores do programa Nota MS Premiada, que sorteia R$ 300 mil, ainda precisam fazer cadastro e informar os dados bancários e receber o prêmio.



Segundo o chefe da Unidade de Educação Fiscal da Secretaria de Fazenda (Sefaz), Amarildo Cruz, o ganhador só terá o dinheiro depositado em conta após informar os dados bancários durante o cadastramento pelo site em até cinco dias úteis antes da prescrição do prêmio, que é de 90 dias.

De acordo com a assessoria, dos 295 acertadores do sorteio ocorrido em fevereiro referente ao mês de janeiro, 79 pessoas se cadastraram. Dos 305 acertadores do sorteio realizado em março referente ao mês de fevereiro consta que 106 tiveram o cadastro efetuado.

De acordo com o Decreto 15.341/19, o consumidor que teve suas dezenas sorteadas e que se cadastrar até 15 dias após o sorteio, receberá o pagamento no dia 20 do mesmo mês.

Se o cadastramento for efetuado do 16º dia até o último dia do mês, o prêmio será depositado na data do dia 20 do próximo mês. Para saber se é um dos ganhadores acesse o site e digite o CPF.

Se os valores não forem sacados, o montante volta para o Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades Fazendárias.







